Матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" не состоится 3 сентября

Встреча должна была начаться в 18:10 мск. Ранее в четверг финское издание Iltalehti сообщило , что "Йокерит" не вылетел в Минск на эту игру, рейс, на котором команда должна была отправиться в столицу Белоруссии, отменен.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Матч второго игрового дня сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и хельсинкским "Йокеритом", запланированный на 3 сентября, не состоится. Об этом говорится в заявлении пресс-службы лиги.

"Матч "Динамо" Минск - "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ. "Йокериту" может быть присуждено техническое поражение из-за отказа явиться на матч, либо встреча будет перенесена на другой срок.

В пресс-службе финского клуба 30 августа сообщили ТАСС, что "Динамо" отказалось переносить по просьбе "Йокерита" матч на более поздний срок. В "Йокерите" подчеркнули, что команда планирует отправиться на игру в Минск.

Перед началом стартовавшего 2 сентября сезона "Динамо" заверило руководство КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске, несмотря на политическую обстановку в стране. На старте сезона у минского "Динамо" запланирована четырехматчевая домашняя серия. В субботу, 5 сентября, минский клуб должен сыграть с "Барысом" (Нур-Султан), 7 сентября - с уфимским "Салават Юлаевым", 9 сентября - с казанским "Ак Барсом".

Следующий матч "Йокерита" запланирован на субботу в Риге - команда в этот день должна сыграть с местным "Динамо". --0--ше/ао/вж