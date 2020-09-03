Эксперт: плотный календарь РПЛ может повлиять на игру сборной России в матче с сербами

Матч между сборными России и Сербии состоится 3 сентября в Москве на "ВТБ-Арене". Начало игры - 21:45 мск. Встреча станет первой для национальной команды c 19 ноября 2019 года, когда она на выезде обыграла сборную Сан-Марино (5:0) в заключительном матче отборочного турнира перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы.

"Ожидания от матча неясные, и причина этого понятна - во-первых, команда 10 месяцев не собиралась и не играла долго, поэтому ясности никакой нет, - сказал Балахнин. - Наверное, и у тренерского штаба на этот счет есть сомнения. Во-вторых, фактор, который, на мой взгляд, будет влиять на игру команды, - это жесткий календарь перед игрой с сербами. Меньше чем за месяц игроки провели по шесть матчей, было видно, что перед паузой футболисты выглядели тяжело; те же игроки "Зенита" были не свежи - это повлияет на игру команды в целом, потому что наверняка у ребят накопилась усталость".

"Надеюсь, они приведут себя в норму и отдадут все силы, чтобы хорошо сыграть. У сербов более свежие игроки, но нам надо не смотреть на соперника, в каком он состоянии, а отталкиваться от себя. В любом случае, у сербов всегда была хорошая команда - они физически будут свежи, но без игровой практики тонус у них потерян. Есть как плюсы, так и минусы, но нужно от себя отталкиваться и не требовать феерической игры, хотя она может и быть", - отметил он.

Капитан "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в сезоне-2020/21 принял участие в семи матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Бывший тренер национальной команды, комментируя спад в результативности лидера сборной, отметил, что говорить отдельно только о нем одном нет смысла. "Я вообще ожидаю, что условный Далер Кузяев (находящийся в статусе свободного агента полузащитник не участвовал в официальных матчах с конца июля - прим. ТАСС) может быть лучшим, если его поставят в состав, потому что он свежий, у него будет огромное желание проявить себя. То, что его вызвали, говорит о доверии - это может вдохновить человека", - добавил собеседник агентства.

Не стоит ждать сюрпризов в стартовом составе

В сентябре за сборную России из-за травм не смогут сыграть полузащитники Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции) и Денис Черышев ("Валенсия", Испания), а также Алексей Миранчук, недавно перешедший из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"; его бывший одноклубник Дмитрий Баринов пропустит около полугода из-за травмы крестообразной связки колена, полученной в конце августа. "Головин и Черышев за последнее время стали ведущими футболистами, они делали результат - их отсутствие как-то может сказаться на игре. Хотя в сборной есть достаточно футболистов, которые могут выйти и достойно сыграть - лидеры будут все те же, недаром главный тренер не стал экспериментировать, дозировано вызвал молодых и решил опираться на проверенные кадры", - продолжил Балахнин.