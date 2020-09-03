КХЛ подтвердила, что один из арбитров матча "Динамо" - "Барыс" заразился коронавирусом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила информацию о том, что один из судей матча в Риге между местным "Динамо" и "Барысом" имеет положительный тест на коронавирус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее об этом сообщил латвийский канал TV3. Встреча пройдет 3 сентября в Риге и начнется в 17:00 мск.

"У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч "Динамо" Рига - "Барыс" будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус", - говорится в сообщении.