Главный тренер ХК "Трактор" в матче с "Автомобилистом" будет руководить командой удаленно

ТАСС, 3 сентября. Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским "Автомобилистом" будет руководить командой удаленно. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что специалист перенес ОРВИ средней тяжести. Матч "Трактор" - "Автомобилист" пройдет в четверг и начнется в 17:00 мск.

"Перед матчем с "Автомобилистом" важно сообщить, что Анвар Гатиятулин не так давно перенес ОРВИ средней степени тяжести, поэтому по рекомендации медицинского штаба на протяжении нескольких дней главный тренер должен воздержаться от нахождения на льду. Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса, Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат", - сказал генеральный директор "Трактора" Иван Савин.