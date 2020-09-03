В Катаре считают участие сборной в Кубке КОНКАКАФ важным этапом подготовки к ЧМ-2022

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Участие сборной Катара по футболу в Золотом кубке КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) в 2021 и 2023 годах станет важным этапом подготовки к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в Верховном комитете по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года.

Выступление сборной Катара в турнире стало возможно после того, как Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022, Футбольная ассоциация Катара (КФА) и КОНКАКАФ стали стратегическими партнерами. Помимо выступления катарской сборной в главном турнире национальных команд другой конфедерации, в рамках этого партнерства будут активированы долгосрочные футбольные программы, нацеленные на развитие.

"Один из главных аспектов сотрудничества - участие команды Катара в качестве приглашенной сборной в главном региональном турнире - Золотом кубке КОНКАКАФ в 2021 и 2023 годах, - сообщили ТАСС в Верховном комитете по проведению и наследию ЧМ-2022. - Для сборной Катара участие в Золотом кубке станет очередным важным этапом развития команды и подготовки к ЧМ, который стартует 21 ноября 2022 года. Действующие обладатели Кубка Азии дебютируют в Золотом кубке в июле следующего года, сразу после выступления на Кубке Америки (в 2021 году сборная Катара во второй раз сыграет в главном футбольном турнире Южной Америки (КОНМЕБОЛ), также в качестве приглашенной сборной - прим. ТАСС)".

"Золотой кубок - престижный турнир, и мы счастливы, что Катар получил приглашение. Наша сборная примет участие в турнире за 17 месяцев до старта чемпионата мира в Катаре, так что это будет прекрасная возможность подготовиться к ЧМ-2022 и его первому матчу 21 ноября 2022 года", - сказал глава КФА шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани.

Президент КОНКАКАФ, вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни отметил перспективы этого сотрудничества для возглавляемой им конфедерации в свете чемпионата мира 2026 года. Следующим организатором турнира после Катара станут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

"Сборная Катара будет гостевым участником Золотого кубка КОНКАКАФ, главного международного турнира в нашем регионе, - сказал Монтальяни. - Мы с нетерпением ждем их и знаем, что как действующие чемпионы Кубка Азии они будут достойными соперниками для всех команд турнира. В целом партнерство с КФА и Верховным комитетом включает в себя комплексное развитие футбола и социальной ответственности во всем регионе. Это также обеспечит обмен знаниями между хозяевами ЧМ-2022 и нашим регионом, поскольку мы стремимся использовать все преимущества проведения этого мероприятия в 2026 году".