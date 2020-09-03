СМИ: Месси может остаться в "Барселоне" на один сезон

ТАСС, 3 сентября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси может остаться в команде еще на один сезон. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский телеканал Cuatro.

В среду прошли переговоры между президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу и отцом 33-летнего форварда Хорхе Месси. Сообщалось, что по итогам встречи Бартомеу дал понять стороне игрока, что клуб не отпустит его бесплатно. Отмечается, что в данный момент Месси изучает возможность остаться в клубе на один год.