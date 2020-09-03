Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября

Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.

ТАСС, 3 сентября. Встреча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

РПЛ представила календарь чемпионата России на 7-10-е туры. Матч ЦСКА - "Локомотив" в девятом туре состоится в воскресенье, 27 сентября, и начнется в 19:00 мск. Встреча между "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" в 10-м туре запланирована на субботу, 3 октября, начало - в 19:00 мск.

На 5-14 октября запланирован перерыв на матчи национальных сборных. Точный календарь матчей, которые состоятся после 14 октября, станет известен позднее.