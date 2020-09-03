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Зимние олимпийские виды спорта

Ученица Тутберидзе Акатьева будет исполнять короткую программу под Seven Nation Army

13-летняя фигуристка представила новую постановку в четверг на первенстве Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица тренера Этери Тутберидзе российская фигуристка Софья Акатьева будет исполнять короткую программу нового сезона под песню группы White Stripes Seven Nation Army в джазовой вариации.

13-летняя фигуристка представила новую постановку в четверг на первенстве Москвы. В программе Акатьевой значится каскад из тройного акселя и тройного тулупа, считающийся элементом повышенной сложности у женщин. За свое выступление Акатьева получила 74,01 балла.

Акатьева владеет также четверным тулупом.

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