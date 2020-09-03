Мотылев: у шахматистов РФ есть досада от решения FIDE вручить золото олимпиады финалистам

В воскресенье сборная России по итогам двух матчей в финале Всемирной шахматной онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее FIDE приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россияне заслуженно выиграли золотые медали Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, не проиграв ни одного матча на турнире, но есть небольшая досада из-за решения Международной федерации шахмат (FIDE) разделить золотые медали с индийской командой. Такое мнение ТАСС высказал капитан российской команды Александр Мотылев.

"Главное, что мы выполнили поставленную задачу - завоевать золотые медали. Хоть мы и были фаворитами, это было непросто, - сказал Мотылев. - Командой доволен: сбоев не было по ходу турнира, не проиграли ни одного матча, все заслуженно".

"Конечно, небольшая досада у игроков есть, что золотые медали достались и соперникам по финалу. Но на мой взгляд, нам не в чем себя винить - мы по праву стали первыми. А президента FIDE [Аркадия Дворковича], принявшего такое решение, понять я лично могу - идеального решения в такой ситуации у него просто не было", - отметил собеседник ТАСС.

"По ходу турнира разрыв соединения был и у армянской команды, и им записали поражение. Но здесь, как выяснилось, проблема [с интернетом] была глобальная, а не конкретно у индийской команды. Понятно, что это прецедент - прописать заранее такое в регламенте сложно было, и переигрывать матч - тоже не выход. FIDE свое решение объяснила - мы же в любом случае чемпионы".

В составе сборной России выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.