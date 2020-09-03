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Лига наций

Сорокин: в фото изображающего руками орла Смолова нет политического подтекста

Гендиректор организационного комитета российской части Евро-2020 отметил, что реакция общественности в интернете на это изображение стала неожиданной
Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Фотография нападающего Федора Смолова, появившаяся в интернете перед матчем Лиги наций по футболу между сборными России и Сербии, не несет в себе политического подтекста. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин.

1 сентября в аккаунте оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020 в Twitter была опубликована афиша игр сборной России в Лиге наций, на которой нападающий национальной команды Федор Смолов изображает с помощью рук двуглавого орла. В социальных сетях из-за этой афиши возникла дискуссия, поскольку она была опубликована за пару дней до матча с командой Сербии. Похожий жест во время группового этапа чемпионата мира - 2018 продемонстрировали игроки сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири, являющиеся косовскими албанцами, после гола в ворота команды Сербии. Действие футболистов швейцарской команды вызвало негодование в Сербии, поскольку жест символизировал герб Албании, в связи с инцидентом Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения сербской стороне.

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"Мое мнение на этот счет очень простое - естественно, Смолов пластически показывает герб России, который находится у него за спиной, - сказал Сорокин. - Это изображение датируется 2018 годом, это официальная съемка ФИФА и, конечно, никакой политической подоплеки это изображение не имеет".

"Очень странно, что некоторые восприняли это болезненно. Совершенно точно, никакой обиды и подтекста за этим нет. Герб, разумеется, имеется в виду российский. Здесь нет никакой двусмысленности, непонятно, откуда она берется", - добавил генеральный директор оргкомитета российской части ЧЕ-2020.

Собеседник агентства отметил, что реакция общественности в интернете на это изображение стала неожиданной. "Видимо, не вовремя эта фотография появилась, в не очень удачной обстановке. Само по себе это удивительно. Понятно, что никакого политического подтекста она не несет", - отметил он.

"Может быть, искусственно это разжигается. Кто может быть заинтересован в этом? У меня никаких предположений нет, и нет уверенности, что это искусственно. Просто очень странная реакция", - резюмировал Сорокин.

Сборная России в Лиге наций

3 сентября сборная России на "ВТБ-Арене" в Москве сыграет с командой Сербии. Следующий после встречи с сербами матч Лиги наций сборная России проведет 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене", соперником будет команда Венгрии. В октябре национальной команде в рамках этого турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предстоит провести домашние матчи со сборными Турции и Венгрии (11 и 14 октября). На ноябрь запланированы еще две выездные встречи - против команд Турции и Сербии (15 и 18 ноября).

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