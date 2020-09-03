Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала на соревнованиях как тренер академии Плющенко

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в танцах на льду Елена Ильиных дебютировала на соревнованиях в качестве тренера академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ильиных выводила на лед Софью Муравьеву и Веронику Жилину перед стартом короткой программы первенства Москвы. Вместе с Ильиных за бортиком присутствовали другие тренеры "Ангелов Плющенко" Дмитрий Михайлов и Сергей Розанов.

Ильиных начала сотрудничать с Плющенко в августе.