{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала на соревнованиях как тренер академии Плющенко

Ильиных выводила на лед Софью Муравьеву и Веронику Жилину перед стартом короткой программы первенства Москвы
Елена Ильиных Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Елена Ильиных
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в танцах на льду Елена Ильиных дебютировала на соревнованиях в качестве тренера академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ильиных выводила на лед Софью Муравьеву и Веронику Жилину перед стартом короткой программы первенства Москвы. Вместе с Ильиных за бортиком присутствовали другие тренеры "Ангелов Плющенко" Дмитрий Михайлов и Сергей Розанов.

Ильиных начала сотрудничать с Плющенко в августе.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
КХЛ
"Йокериту" будет присуждено техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским "Динамо"
Читать полностью