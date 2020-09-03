"Йокериту" присуждено техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским "Динамо"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Хельсинкскому "Йокериту" присуждено техническое поражение за неявку на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" не состоится 3 сентября

"Йокериту" засчитано техническое поражение", - сказал источник. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба КХЛ.

Ранее КХЛ сообщила, что матч команд, запланированный на 3 сентября, не состоится. Издание Iltalehti сообщило, что "Йокерит" не вылетел на матч в Минск. Согласно регламенту КХЛ, в случае неявки команды на матч на клуб налагается штраф в размере 3 млн рублей, команде засчитывается техническое поражение, а также клуб обязан возместить команде соперника все возникшие убытки.

"Йокерит" стал первым клубом, которому присуждено техническое поражение в нынешнем сезоне. Следующий матч у клуба из Хельсинки запланирован на 5 сентября в гостях против рижского "Динамо". Минское "Динамо" в этот же день примет "Барыс" из Нур-Султана.