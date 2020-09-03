Стала известна музыка к короткой программе ученицы Плющенко Жилиной

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица Евгения Плющенко российская фигуристка Вероника Жилина в новом сезоне будет исполнять короткую программу под вариацию песен Sweet Dreams и Smoke on the Water. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с первенства Москвы.

12-летняя Жилина представила новую программу в четверг в ходе турнира. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. За свой прокат она получила 60,83 балла и занимает шестое место.

В прошлом сезоне Жилина тренировалась у Этери Тутберидзе.