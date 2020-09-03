{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Стала известна музыка к короткой программе ученицы Плющенко Жилиной

Фигуристка будет исполнять программу под вариацию песен Sweet Dreams и Smoke on the Water

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ученица Евгения Плющенко российская фигуристка Вероника Жилина в новом сезоне будет исполнять короткую программу под вариацию песен Sweet Dreams и Smoke on the Water. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с первенства Москвы.

12-летняя Жилина представила новую программу в четверг в ходе турнира. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. За свой прокат она получила 60,83 балла и занимает шестое место.

В прошлом сезоне Жилина тренировалась у Этери Тутберидзе.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
ФК "Зенит" примет решение об открытии филиала академии в Абхазии после рабочего визита
Ранее о планах по открытию филиала ТАСС рассказал председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз
Читать полностью