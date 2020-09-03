Судейская комиссия РФС признала ошибкой пенальти в ворота "Ротора" в матче со "Спартаком"

ТАСС, 3 сентября. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибкой назначение пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 26 августа в Волгограде и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0, на 53-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

"Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения одиннадцатиметрового удара", - говорится в сообщении.

В матче "Тамбов" - "Сочи" (0:1) ЭСК решила, что арбитр Алексей Матюнин правильно не назначил пенальти в ворота тамбовской команды на 40-й и 43-й минутах, а также правильно не удалил игрока "Тамбова" Павла Карасева. В матче четвертого тура между екатеринбургским "Уралом" и "Краснодаром" (1:0) арбитр Евгений Турбин принял верные решения, не удалив футболиста краснодарской команды Кайо и не назначив пенальти в ворота хозяев на 89-й минуте.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после шести матчей. "Ротор" идет последним, имея в активе два очка после шести встреч. В седьмом туре "Спартак" 13 сентября на выезде сыграет против московского ЦСКА, а "Ротор" днем ранее примет "Краснодар".