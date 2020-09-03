Член Зала славы баскетбола Стив Нэш назначен главным тренером клуба НБА "Бруклин"

ТАСС, 3 сентября. Восьмикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы имени Джеймса Нейсмита канадец Стив Нэш назначен на пост главного тренера "Бруклина". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помощником 46-летнего канадца станет американец Жак Вон, который работает ассистентом в "Бруклине" с 2016 года. Нэш с 2015 года входил в тренерский штаб "Голден Стэйта", с которым дважды выигрывал Кубок Ларри О'Брайена (им награждается победитель плей-офф).

"В Стиве мы видим лидера, посредника и наставника, который заслужит уважение наших игроков, - сказал генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс. - Мне посчастливилось дружить со Стивом много лет. Это один из великих лидеров на площадке, я воочию убедился в его баскетбольной проницательности и самоотверженном подходе к расстановке приоритетов в успехе команды. Его игровые инстинкты в сочетании с врожденной способностью общаться с игроками и объединять их для достижения общей цели подготовят нас к борьбе на высшем уровне".

В качестве игрока Нэш выступал в НБА с 1996 по 2015 год за "Финикс", "Даллас" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Нэш дважды признавался самым ценным игроком НБА и восемь раз принимал участие в Матче звезд. Канадский разыгрывающий набирал в среднем 14,3 очка за матч, делал по 3 подбора и 8,5 передачи. В 2018 году Нэш был введен в Зал славы баскетбола.

"Бруклин" по итогам регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка уступила действующему чемпиону НБА "Торонто" (счет в серии 0-4). За "Бруклин" выступают двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант и шестикратный участник Матча звезд, чемпион НБА Кайри Ирвинг.