В Белоруссии заявили, что предпосылок для отказа "Йокерита" ехать в Минск не было

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких предпосылок для того, чтобы хельсинкский "Йокерит" не ехал в Белоруссию на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо", не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Белоруссии.

В четверг стало известно, что "Йокерит" не полетел на матч с "Динамо", финскому клубу было присуждено техническое поражение.

"Никаких предпосылок к тому, чтобы "Йокерит" не ехал по соображениям безопасности, не было, - сказали в персс-службе. - Если на территории Белоруссии проводятся спортивные соревнования, то наша страна всегда берет на себя обязательства, что соревнования пройдут с обеспечением всех мер безопасности, соблюдением всех норм регламента. И у нас гости всегда чувствуют себя комфортно, в атмосфере гостеприимства и дружелюбия".

"Если и были какие-то обращения или угрозы, то надо спрашивать у "Йокерита", может ли клуб предоставить какие-то сведения и доказательства. У нас такой информации нет", - добавил он.

Матч против минского "Динамо" должен был стать первым для "Йокерита" в новом сезоне. Следующий матч у клуба из Хельсинки запланирован на 5 сентября в гостях против рижского "Динамо".