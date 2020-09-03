Казахстанский велогонщик Луценко стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 3 сентября. Казахстанец Алексей Луценко из команды "Астана" выиграл шестой этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 191 км за 4 часа 32 минуты 34 секунды.

Вторым к финишу пришел испанец Хесус Эррада из команды Cofidis (+0.55), третьим - бельгиец Грег ван Авермат, представляющий ССС Team (+2.15). Россиянин Ильнур Закарин (ССС Team) пришел к финишу 36-м (+3.01), Павел Сиваков из Ineos с отставанием в 31 минуту 9 секунд стал 138-м.

Первую строчку в общем зачете сохранил британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (27:03.57), вторым идет словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma (+0.03), третьим - его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.07). Закарин идет 46-м (+12.56) , Сиваков располагается на последнем, 172-м месте (+1:40.00).

Седьмой этап протяженностью 168 км по равнинной местности пройдет 4 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.