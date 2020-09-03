Два матча воронежского "Бурана" в ВХЛ перенесены из-за коронавируса

ВОРОНЕЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Два матча воронежского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран" в регулярном чемпионате перенесены из-за выявленного у игроков и сотрудников заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с COVID-19 в хоккейном клубе "Буран", было принято решение о переносе матчей. Также сообщаем, что первая домашняя серия "Бурана" пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

Матч "Буран" - "Лада" перенесен с 8 сентября на 13 ноября, он состоится в Тольятти, а встреча "Буран" - ЦСК ВВС - с 10 сентября на 25 сентября, она пройдет в Самаре.

Ранее сообщалось, что 24 августа из-за положительных результатов анализов на коронавирус у ряда хоккеистов и сотрудников "Буран" принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области, который состоялся с 28 по 30 августа.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 101 новых случаев заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 14 441, из 13 071 человек выздоровел, 117 умерли.