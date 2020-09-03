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Фигурное катание

Фигуристка Муравьева тренирует четверной сальхов

14-летняя спортсменка занимается в группе Евгения Плющенко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Муравьева занимается изучением четверного сальхова, в ближайшее время спортсменка планирует начать исполнение этого прыжка. Об этом журналистам сообщил тренер академии Евгения Плющенко, в которой занимается фигуристка, Дмитрий Михайлов.

14-летняя Муравьева перешла в группу Плющенко из ЦСКА в нынешнее межсезонье.

"Способная, надежная спортсменка, очень много работы проделали и еще предстоит проделать, - сказал Михайлов. - Изучаем четверной сальхов, думаю, в ближайшее время будем исполнять. Прыжок близко, на стадии изучения находится, как будет, так сразу покажем".

В четверг Муравьева выступила с короткой программой на первенстве Москвы, спортсменка набрала 61,70 балла и занимает промежуточное четвертое место. "Рабочий прокат, мы выехали сюда посмотреть, что добавить, оценить, как мы поработали после открытых прокатов, так что выступление хорошее, Соня молодец, - отметил специалист. - Была проделана работа, было время после прокатов. Как физическая, так и психологическая форма была набрана, спортсменка чувствовала себя более комфортно".

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