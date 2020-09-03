"Нефтехимик" сыграет в матче КХЛ против СКА неосновным составом из-за коронавируса

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижнекамский "Нефтехимик" проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт-петербургского СКА неосновным составом из-за заражения коронавирусом в команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер нижнекамцев Вячеслав Буцаев.

Клуб 21 августа сообщил о двух первичных положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию у представителей команды. У других членов команды появились признаки ОРЗ, тесты 24 и 25 августа показали отрицательный результат.

"Завтра сыграет неосновной состав. Кто конкретно нездоров, узнаете завтра, - сказал Буцаев. - Сыграют те, кто остался, плюс еще добавим".

Матч "Нефтехимик" - СКА пройдет 4 сентября, начало в 19:00 мск.