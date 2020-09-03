Футболист белорусского "Руха" Осучукву может перейти в "Химки" на следующей неделе

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Химки" может подписать соглашение с нигерийским полузащитником белорусского "Руха" Чиди Осучукву после полного медицинского осмотра игрока в Москве на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор подмосковного клуба Сергей Егоров.

"Договор между сторонами вступит в силу только после полного медицинского обследования футболиста, - сказал Егоров. - В связи с коронавирусом прибытие в страну возможно только через согласование с ФСБ. Осучукву должен получить визу в понедельник, ждем его на медосмотр в среду-четверг".

Осучукву перешел в "Рух" в начале 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии 26-летний нигериец провел за команду 11 матчей, отметившись одной голевой передачей. В 2017-2019 годах полузащитник выступал за "Динамо" (Брест), в составе которого забил пять мячей в 40 матчах и дважды становился обладателем Кубка Белоруссии, а в 2019 году выиграл суперкубок. Ранее Осучукву играл за нигерийский "Долфинс" и португальскую "Брагу".

После шести туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка и не одержав ни одной победы.