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КХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Алексеев перешел в "Салават Юлаев" на правах аренды

Игрок будет выступать за уфимскую команду до конца сезона

ТАСС, 3 сентября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Алексеев на правах аренды перешел в уфимский "Салават Юлаев", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Срок арендного соглашения с 20-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

Алексеев был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. На протяжении трех сезонов он выступал в составе команды Западной хоккейной лиги (WHL) "Рэд Дир" (2016-2019). Прошедший сезон защитник провел в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши", приняв участие в 58 матчах и набрав 21 очко (3 гола + 18 передач). В России Алексеев выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за петербургскую команду "Серебряные львы".

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