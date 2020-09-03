Олимпийский призер по боксу Очигава проведет следующий бой в октябре

ТАСС, 3 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр по боксу россиянка Софья Очигава проведет следующий поединок в конце октября в Москве или Казани. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Если все будет хорошо в плане эпидемиологической ситуации, то мой следующий бой запланирован в программе турнира с участием Артура Бетербиева или 24 октября в Казани. По сопернице сейчас ведем переговоры, - сказала Очигава. - Скорее всего, ей станет Юлия Куценко. Как я понимаю, бой, вероятно, будет титульным - на кону поединка может стоять один из вакантных поясов WBA (Всемирной боксерской ассоциации)".

Боксерское шоу, главным событием которого станет бой Бетербиева с немцем Адамом Дейнесом, запланировано на 23 октября в Москве.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, двукратной чемпионкой мира (2005, 2006) и трехкратной чемпионкой Европы (2005, 2007, 2009), в профессиональном боксе дебютировала в 2016 году. В послужном списке 33-летней россиянки на профессиональном ринге три победы (одна - нокаутом) при отсутствии поражений. Россиянка объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года, однако затем решила продолжить выступления и в марте 2020 года вернулась на ринг, выиграв у итальянки Анджелы Канниццаро в бою за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Казани.