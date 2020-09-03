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КХЛ

Чернышенко: правительство РФ не оказывает влияния на КХЛ

Вице-премьер РФ отметил, что техническое поражение финскому "Йокериту" за неявку на матч с минским "Динамо" было засчитано согласно регламенту
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не оказывает влияния на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), лига сама принимает решения. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, комментируя ситуацию с финским клубом "Йокерит".

В четверг стало известно, что "Йокерит" не полетел на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо", который должен был состояться 3 сентября. Финскому клубу было присуждено техническое поражение.

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"Нужно понимать, что Континентальная хоккейная лига - это все-таки международная лига, коммерческая, со штаб-квартирой в Москве, - сказал Чернышенко. - И, конечно, правительство РФ не оказывает никакого влияния на нее, они действуют в рамках правового поля России".

Вице-премьер упомянул регламент лиги. "Он говорит о том, что если принимающая сторона готова принимать команду, а та, которая приезжает на домашний матч, не может по каким-то причинам приехать, если это причины неуважительные, то тогда записывается техническое поражение. Но опять же, это Континентальная хоккейная лига должна сама принять такое решение", - подчеркнул он.

Матч против минского "Динамо" должен был стать первым для "Йокерита" в новом сезоне. Следующий матч у клуба из Хельсинки запланирован на 5 сентября в гостях против рижского "Динамо".

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