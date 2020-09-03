Футболист "Спартака" Тил перешел во "Фрайбург" на правах аренды

ТАСС, 3 сентября. Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Гус Тил перешел в германский "Фрайбург" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

29 августа Тил получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Он пропустит около трех недель.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. В общей сложности за красно-белых полузащитник провел 24 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями.