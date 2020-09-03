{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Спартака" Тил перешел во "Фрайбург" на правах аренды

Арендное соглашение рассчитано на один год
Гус Тил Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гус Тил
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Гус Тил перешел в германский "Фрайбург" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

На эту тему
Футболист "Спартака" Тил из-за травмы пропустит около трех недель

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

29 августа Тил получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Он пропустит около трех недель.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. В общей сложности за красно-белых полузащитник провел 24 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями.

Теги
Российский футбол
US Open
Хачанов обыграл Кузнецова и вышел в третий круг US Open
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:1
Читать полностью