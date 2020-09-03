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КХЛ

В "Йокерите" назвали причину, по которой клуб не полетел в Минск на матч КХЛ

Финскому клубу было засчитано техническое поражение за неявку на матч
Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финский "Йокерит" не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо" из-за опасений с обеспечением безопасности. Об этом рассказал генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

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В четверг стало известно, что "Йокерит" не полетел на матч с минским "Динамо", который должен был состояться 3 сентября. Финскому клубу было присуждено техническое поражение.

"Йокерит" попытался обсудить возможность сыграть в Минске позже из-за ситуации в Белоруссии. "Динамо" отказалось перенести игру. Было решено не ехать в Минск из-за проблем безопасности", - сказал Курри.

"Мы общались с КХЛ и "Динамо" в предыдущие дни. Мы придерживаемся той точки зрения, что сейчас не время играть в хоккей в Минске. Таков результат, но мы продолжаем играть в КХЛ и проведем наш первый матч в субботу в Риге", - добавил Курри.

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