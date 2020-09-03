Российские футболисты в рамках акции тренировались в свитшотах, раскрашенных детьми

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты сборной России в рамках акции "Лучшие" провели утреннюю тренировку в четверг в свитшотах, раскрашенных детьми - подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета чемпионата Европы.

В акции участвовали подопечные фонда, победившие болезнь или еще борющиеся с опухолью мозга.

Сборная России сыграет в первом матче Лиги наций против команды Сербии в четверг, начало в 21:45 мск.

"Матч с Сербией имеет большое значение для нашей команды, это первая проверка наших сил и возможностей в 2020 году. Этот и следующий матч Лиги наций нам предстоит сыграть без зрителей. Тем более команде важна та дополнительная поддержка, которую выходящие на поле футболисты получат благодаря стараниям детей", - приводит пресс-служба комментарий главного тренера россиян Станислава Черчесова.

"Этот год получился непростым. Коронавирус, самоизоляция, перенос чемпионата Европы на 2021 год. Но особенно тяжело больным детям, которые часто не могут даже вживую пообщаться с друзьями и сверстниками. Мы назвали акцию "Лучшие", потому что становиться лучше и не сдаваться - это стимул жить", - отметил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.