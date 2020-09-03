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Влияние коронавируса на спорт

Два матча гандбольного клуба "Кубань" перенесены из-за коронавируса у двух игроков

"Кубань" после двух матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 3 сентября. Два игрока женского краснодарского гандбольного клуба "Кубань" заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игроки и тренерский штаб команды отправлены на двухнедельную самоизоляцию, в связи с чем домашние матчи клуба против майкопского "АГУ-Адыиф" (5 сентября) и "Уфы-Алисы" (9 сентября) перенесены на более поздний срок. Отмечается, что также не состоятся матчи второй и третьей команды "Кубани".

"Кубань" после двух матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав два очка.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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