Два матча гандбольного клуба "Кубань" перенесены из-за коронавируса у двух игроков

ТАСС, 3 сентября. Два игрока женского краснодарского гандбольного клуба "Кубань" заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игроки и тренерский штаб команды отправлены на двухнедельную самоизоляцию, в связи с чем домашние матчи клуба против майкопского "АГУ-Адыиф" (5 сентября) и "Уфы-Алисы" (9 сентября) перенесены на более поздний срок. Отмечается, что также не состоятся матчи второй и третьей команды "Кубани".

"Кубань" после двух матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав два очка.