Россиянка Калинская проиграла во втором круге US Open

ТАСС, 3 сентября. Российская теннисистка Анна Калинская уступила Каролине Муховой из Чехии в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 24-летней Муховой. В следующем круге 20-я сеяная турнира сыграет с победителем матча между румынкой Сораной Кырстей и британкой Йоханной Контой (9).

21-летняя Калинская занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе семь побед на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Она повторила лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема, выйдя во второй раунд US Open.

Мухова располагается на 26-й строчке рейтинга. В ее активе одна победа на турнирах WTA, лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2019 года, на US Open она ранее дважды выходила в третий круг.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.