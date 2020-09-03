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КХЛ

"Локомотив" разгромил "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:2

ТАСС, 3 сентября. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл московский "Спартак" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 1 925 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (4-я минута), Егор Аверин (19), Магнус Пяярви-Свенссон (29), Артур Каюмов (42), Павел Красовский (42) и Егор Коршков (43, 56). У проигравших отличились Мартин Бакош (34) и Анатолий Никонцев (59). После пятой пропущенной шайбы голкипер "Спартака" Никита Беспалов был заменен на Павла Хомченко.

Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. Голкипер хозяев Илья Коновалов одержал 50-ю победу в матчах КХЛ.

"Локомотив" в следующем матче примет хабаровский "Амур" 5 сентября, подопечные Олега Знарка в этот же день на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом".

В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2, а "Автомобилист" на выезде оказался сильнее челябинского "Трактора" (3:1). Матч, запланированный на среду между минским "Динамо" и хельсинкским "Йокеритом", не состоялся, финский клуб не приехал на игру, в связи с чем ему засчитано техническое поражение.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Локомотив11000007-22
2Северсталь11000006-42
3Динамо Мн11000000-02
4ЦСКА10000102-31
5Витязь00000000-00
6Динамо М00000000-00
7СКА00000000-00
8Сочи00000000-00
9Йокерит10000010-00
10Динамо Р10000012-30
11Спартак10000012-70
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист11000003-12
2Барыс11000006-42
3Ак Барс10100003-22
4Авангард00000000-00
5Куньлунь00000000-00
6Металлург00000000-00
7Нефтехимик00000000-00
8Салават Юлаев00000000-00
9Сибирь00000000-00
10Торпедо НН00000000-00
11Амур10000014-60
12Трактор10000011-30

 

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