"Локомотив" разгромил "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл московский "Спартак" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 1 925 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (4-я минута), Егор Аверин (19), Магнус Пяярви-Свенссон (29), Артур Каюмов (42), Павел Красовский (42) и Егор Коршков (43, 56). У проигравших отличились Мартин Бакош (34) и Анатолий Никонцев (59). После пятой пропущенной шайбы голкипер "Спартака" Никита Беспалов был заменен на Павла Хомченко.
Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. Голкипер хозяев Илья Коновалов одержал 50-ю победу в матчах КХЛ.
"Локомотив" в следующем матче примет хабаровский "Амур" 5 сентября, подопечные Олега Знарка в этот же день на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом".
В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2, а "Автомобилист" на выезде оказался сильнее челябинского "Трактора" (3:1). Матч, запланированный на среду между минским "Динамо" и хельсинкским "Йокеритом", не состоялся, финский клуб не приехал на игру, в связи с чем ему засчитано техническое поражение.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-2
|2
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|2
|4
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2-3
|1
|5
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Йокерит
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-0
|0
|10
|Динамо Р
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-7
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Барыс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|2
|3
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Амур
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-6
|0
|12
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0