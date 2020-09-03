{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ульяна Баташова стала победителем чемпионата России по современному пятиборью

В командном первенстве победила сборная Московской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ульяна Баташова завоевала золотую медаль чемпионата России по современному пятиборью. Соревнования проходят в Москве.

Баташова набрала 1 376 очков, второе место заняла Гульназ Губайдуллина - 1 367, бронзовая медаль досталась Светлане Лебедевой (1 353).

В командном первенстве победила сборная Московской области, в состав которой вошли Баташова, Губайдуллина, Ксения Фральцова и Анна Епифанова. Второе место заняла сборная Москвы (Екатерина Хураськина, Мария Самойлова, Вероника Ефимова, Ксения Санева), третье - команда Ростовской области (Юлия Сергеева, Дарья Лопаткина, Ирина Сухинская, Марина Горецкая).

Баташова является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в команде.

Чемпионат России в Москве завершится 6 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
КХЛ
Тренер "Сибири" считает, что команда была достойна большего в матче КХЛ с "Авангардом"
Новосибирский клуб уступил со счетом 0:1
Читать полностью