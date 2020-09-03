Ульяна Баташова стала победителем чемпионата России по современному пятиборью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ульяна Баташова завоевала золотую медаль чемпионата России по современному пятиборью. Соревнования проходят в Москве.

Баташова набрала 1 376 очков, второе место заняла Гульназ Губайдуллина - 1 367, бронзовая медаль досталась Светлане Лебедевой (1 353).

В командном первенстве победила сборная Московской области, в состав которой вошли Баташова, Губайдуллина, Ксения Фральцова и Анна Епифанова. Второе место заняла сборная Москвы (Екатерина Хураськина, Мария Самойлова, Вероника Ефимова, Ксения Санева), третье - команда Ростовской области (Юлия Сергеева, Дарья Лопаткина, Ирина Сухинская, Марина Горецкая).

Баташова является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в команде.

Чемпионат России в Москве завершится 6 сентября.