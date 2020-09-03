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US Open

Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Во втором раунде 10-й сеяный турнира обыграл француза Грегуара Баррера
Андрей Рублев AP Photo/Kamran Jebreili
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/Kamran Jebreili

ТАСС, 3 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Грегуара Баррера в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. В следующем круге 10-й сеяный турнира сыграет с победителем пары Эрнесто Эскобедо (США) - Сальваторе Карузо (Италия), их встреча завершится позднее в четверг.

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Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Барреру 26 лет, он занимает 93-е место в рейтинге ATP. Он ни разу не завоевывал титулов в соревнованиях ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход во второй круг.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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