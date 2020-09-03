Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. В следующем круге 10-й сеяный турнира сыграет с победителем пары Эрнесто Эскобедо (США) - Сальваторе Карузо (Италия), их встреча завершится позднее в четверг.

Хачанов обыграл Кузнецова и вышел в третий круг US Open

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Барреру 26 лет, он занимает 93-е место в рейтинге ATP. Он ни разу не завоевывал титулов в соревнованиях ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход во второй круг.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.