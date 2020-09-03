"Авангард" победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил канадский форвард "Авангарда" Рид Буше. Буше провел первый матч в КХЛ, он перешел в омскую команду летом, в прошлом сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), став вторым бомбардиром сезона.

Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. В КХЛ Ржига тренировал "Авангард", московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА и братиславский "Слован".

В следующем матче "Авангард" 5 сентября примет московское "Динамо", а "Сибирь" в этот же день в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня "Северсталь" (Череповец) дома обыграла "Амур" (Хабаровск) со счетом 6:4, "Салават Юлаев" (Уфа) на выезде переиграл "Торпедо" со счетом 3:2.