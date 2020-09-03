"Авангард" победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.
Единственную шайбу на 50-й минуте забросил канадский форвард "Авангарда" Рид Буше. Буше провел первый матч в КХЛ, он перешел в омскую команду летом, в прошлом сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), став вторым бомбардиром сезона.
Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. В КХЛ Ржига тренировал "Авангард", московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА и братиславский "Слован".
В следующем матче "Авангард" 5 сентября примет московское "Динамо", а "Сибирь" в этот же день в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".
В других матчах игрового дня "Северсталь" (Череповец) дома обыграла "Амур" (Хабаровск) со счетом 6:4, "Салават Юлаев" (Уфа) на выезде переиграл "Торпедо" со счетом 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Барыс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|3
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1-0
|2
|5
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|6
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Торпедо НН
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-6
|0
|12
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-2
|2
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|2
|4
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2-3
|1
|5
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Йокерит
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-0
|0
|10
|Динамо Р
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-7
|0