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КХЛ

"Авангард" победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Хоккеисты "Авангарда" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Авангарда"
© Антон Новодережкин/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил канадский форвард "Авангарда" Рид Буше. Буше провел первый матч в КХЛ, он перешел в омскую команду летом, в прошлом сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), став вторым бомбардиром сезона.

Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. В КХЛ Ржига тренировал "Авангард", московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА и братиславский "Слован".

В следующем матче "Авангард" 5 сентября примет московское "Динамо", а "Сибирь" в этот же день в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня "Северсталь" (Череповец) дома обыграла "Амур" (Хабаровск) со счетом 6:4, "Салават Юлаев" (Уфа) на выезде переиграл "Торпедо" со счетом 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист11000003-12
2Барыс11000003-22
3Салават Юлаев11000003-22
4Авангард11000001-02
5Ак Барс10100003-22
6Куньлунь00000000-00
7Металлург00000000-00
8Нефтехимик00000000-00
9Торпедо НН10000012-30
10Сибирь10000010-10
11Амур10000014-60
12Трактор10000011-30
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Локомотив11000007-22
2Северсталь11000006-42
3Динамо Мн11000000-02
4ЦСКА10000102-31
5Витязь00000000-00
6Динамо М00000000-00
7СКА00000000-00
8Сочи00000000-00
9Йокерит10000010-00
10Динамо Р10000012-30
11Спартак10000012-70

 

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