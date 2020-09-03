В минском "Динамо" гарантируют КХЛ и клубам безопасность во время домашних матчей

ТАСС, 3 сентября. Минское "Динамо" со своей стороны гарантирует Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и всем клубам безопасность во время пребывания в Минске. Об этом заявил генеральный менеджер минской команды Дмитрий Басков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером "Йокерита" Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой, - сказал Басков. - Они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях. Мы со своей стороны убеждали представителей "Йокерита", что проведение матча в Минске абсолютно безопасно. В разговоре от коллег не прозвучало, что "Йокерит" не полетит в Минск".

"В обед мы получили информацию, что "Йокерит" не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ, как нам стало известно, "Йокерит" провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч. Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, ведь "Динамо" гарантирует лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске", - добавил он.

Матч "Йокерит" - "Динамо" (Минск) должен был стать первым для обоих клубов в новом сезоне. Следующий матч у клуба из Хельсинки запланирован на 5 сентября в гостях против рижского "Динамо", минчане в этот же день дома встретятся с "Барысом" из Нур-Султана.