Россиянин Идигов защитил титул чемпиона Европы по версии WBO

ТАСС, 3 сентября. Россиянин Асламбек Идигов защитил титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Грозном, он выиграл у соотечественника Станислава Каштанова решением судей.

Все судьи отдали предпочтение Идигову.

Россиянин во второй раз защитил пояс чемпиона Европы по версии WBO, который завоевал в апреле 2019 года. В послужном списке 24-летнего Идигова теперь 19 побед (7 нокаутом), ни одного поражения.

36-летний Каштанов потерпел шестое поражение при 36 победах (21 нокаутом). В 2018 году он не сумел завоевать титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв доминиканцу Феликсу Валере.