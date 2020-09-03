Тренер "Сибири" считает, что команда была достойна большего в матче КХЛ с "Авангардом"

"Получилась скомканная подготовка к игре, но хочу поблагодарить игроков за самоотверженность. Сегодня в составе были те ребята, которые сильнее физически на сегодняшний день, - сказал Заварухин. - К сожалению, нам сегодня не удалось забить, но будем подтягивать игру в неравных составах. К ребятам у меня претензий нет, где-то мы сегодня заслуживали большего за самоотверженность".

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли выделил удачную игру вратаря команды Эмиля Гарипова. "Мы немного нервничали в первом периоде, но со второго периода взяли игру под контроль. Гарипов уверенно сыграл и помог нам удержать победу. У нас два первых вратаря, мы будем использовать их обоих", - подчеркнул Хартли.

Гарипов, отразивший 20 бросков по своим воротам, заявил, что ему было сложно играть в последние минуты встречи. "Ребята помогали в первую очередь, хорошая игра, хочу сказать спасибо ребятам за то, что сыграли "на ноль". Я не хочу говорить, что я выиграл матч, хорошо, что мы победили, мы сделали это все вместе", - сказал вратарь "Авангарда".

Победную шайбу забросил форвард Рид Буше, который провел первый официальный матч за "Авангард", а в прошлом сезоне выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ). "Я сейчас чувствую себя намного лучше, чем в предсезонке. Мы старались прессинговать, но в равных составах было мало моментов, хорошо, что я реализовал возможность в большинстве. Сравнивать АХЛ и КХЛ мне пока сложно, но думаю, что в целом уровень мастерства игроков здесь повыше", - резюмировал Буше.