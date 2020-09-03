Тесты на коронавирус футболистов молодежной сборной России дали отрицательный результат

ТАСС, 3 сентября. Тесты на коронавирус игроков молодежной сборной России по футболу перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы с командой Болгарии дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг россияне провели предматчевую тренировку на "Арене-Химки", где в пятницу состоится матч с командой Болгарии. Накануне футболисты и тренерский штаб молодежной сборной России сдали тесты на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Тесты проводятся лабораторией, аккредитованной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

8 сентября сборная России проведет гостевой матч с командой Польши.

Россияне выступают в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, российская команда провела шесть матчей и занимает первое место в группе, набрав 14 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 10 очков в активе.

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.