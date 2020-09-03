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Футбол во Франции

Еще три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Ранее сообщалось, что инфекция была обнаружена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса

ТАСС, 3 сентября. Коронавирусная инфекция была выявлена еще у трех игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имена зараженных не раскрываются, все инфицированные игроки изолированы.

В среду ПСЖ также сообщил о трех случаях заражения. По информации издания L'Equipe, были инфицированы аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский "Зенит", а также бразильский нападающий Неймар.

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Состоялись два тура, ПСЖ не провел ни одного матча, встречи были перенесены по просьбе клуба из Парижа.

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