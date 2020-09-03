Дубль Дзюбы принес сборной России победу над сербами в матче Лиги наций

В составе сборной России голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти; 81) и Вячеслав Караваев (69), у команды Сербии отличился Александар Митрович (78). Дзюба забил 26 голов в 43 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, лидирует Александр Кержаков (30), по числу голов в официальных играх Дзюба вышел на первое место (23), обогнав Кержакова (22). Караваев забил первый гол за сборную России, футболист провел второй матч в составе национальной команды, во втором тайме главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову была показана желтая карточка. Митрович забил седьмой гол и является лучшим бомбардиром в истории Лиги наций.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы, опережая венгерских футболистов по дополнительным показателям, сербы и турки не набрали очки.

Российская команда ни разу не проигрывала сборной Сербии, команды провели между собой четыре контрольные встречи. Россияне одержали две победы (в 2008 году со счетом 2:1, в 2011 году со счетом 1:0), еще две игры, прошедшие в 2013 и 2016 годах, завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. При этом национальная команда семь раз играла со сборной Югославии (две победы, четыре ничьи, одно поражение), а команда СССР из 20 матчей выиграла 13, включая финал первого в истории чемпионата Европы (2:1 доп. вр.).

Сборная России провела первый матч в 2020 году. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены товарищеские встречи национальной команды против сборных Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). По этой же причине на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России.

В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. Команда Сербии в этот же день на домашнем поле примет сборную Турции.

Ход матча

Первый матч сборной России в этом году получился по-настоящему необычным еще до начала. Еще 19 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал преждевременным допуск болельщиков на сентябрьские матчи национальных команд. В организации отметили необходимость проведения тестового матча, благодаря которому можно будет изучить влияние присутствия зрителей на выполнение медицинского протокола; 25 августа было решено, что такой игрой станет встреча за Суперкубок УЕФА, в которой сойдутся победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" и испанская "Севилья", выигравшая Лигу Европы в сезоне-2019/20, игра пройдет в Будапеште на вмещающей 67,2 тыс. зрителей "Пушкаш-Арене" 24 сентября, количество болельщиков будет ограничено 30% от максимальной вместимости.

Если бы УЕФА руководствовался действующими в России правилами посещения футбольных матчей, то посмотреть на игру со сборной Сербии на "ВТБ-Арене", которая вмещает 25 716 зрителей, могли бы прийти до 6 429 болельщиков. Несмотря на то, что столичные трибуны в этот вечер были практически пустыми, российские футболисты не остались без поддержки. В Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира - 2018, в специально организованной фан-зоне собрались 4 тыс. болельщиков. Они, как и любители футбола, собравшиеся у телеэкранов, с интересом ждали первой игры сборной в 2020 году.

Эта игра национальных команд России и Сербии могла стать второй в 2020 году, если бы не пандемия коронавируса. 6 июня в преддверии перенесенного на 2021 год чемпионата Европы они должны были встретиться в товарищеском матче в Москве. Распространение инфекции перечеркнуло изначальные планы и сборные смогли встретиться только в начале сентября уже в официальной игре.

Тренерский штаб сборной России во главе с Черчесовым, которому 2 сентября исполнилось 57 лет, практически не преподнес сюрпризов. И если появление на левом фланге обороны защитника "Зенита" Караваева не стало сенсацией, то отказ от появления на позиции вратаря Маринато Гилерме из "Локомотива", учитывая консервативность главного тренера, был удивителен. Вместо него место в воротах занял Антон Шунин из "Динамо", который претендовал на звание лучшего игрока августа в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Для 33-летнего голкипера эта игра стала всего четвертой в составе национальной команды, ранее он защищал ворота сборной в играх с поляками (2007 год, счет - 2:2), греками (2011, 1:1) и санмаринцами (2019, 5:0).

Сборная Сербии, в составе которой не было ни одного игрока национального чемпионата, была представлена игроками итальянских "Наполи", "Лацио" и "Фиорентины", испанской "Севильи", нидерландского "Аякса" и английского "Фулхэма", с первых минут прибрала инициативу к своим рукам и долгое время мало что позволяла россиянам. В определенный момент гости владели мячом 73% сыгранного времени. Ближе к перерыву хозяевам поля удалось выровнять игру, а практически сразу после перерыва выйти вперед: пенальти за фол на Зелимхане Бакаеве реализовал капитан Артем Дзюба.

В середине второго тайма Караваев удвоил преимущество россиян: защитник "Зенита" после сольного прохода по флангу сместился в центр и пробил с линии штрафной в дальний угол ворот Дмитровича. Через 10 минут Митрович сумел сократить отставание в счете, замкнув прострел с линии вратарской. Почти сразу россиянам удалось вернуть преимущество в два мяча: защитник сербов Никола Максимович, выступавший два года назад в аренде за московский "Спартак", поскользнулся перед своей штрафной, "подарив" мяч Дзюбе, который установил окончательный счет - 3:1. После матча футболисты национальной команды подошли к табло, установленному в углу поля, и аплодисментами приветствовали болельщиков в Нижнем Новгороде.