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Лига наций

Футболист Караваев назвал особенным моментом свой первый гол за сборную России

В четверг сборная России одержала победу в первом туре Лиги наций над командой Сербии со счетом 3:1, Караваев забил второй гол

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый гол за сборную России стал особенным моментом в карьере защитника Вячеслава Караваева. Об этом футболист заявил в эфире "Матч ТВ".

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В четверг сборная России одержала победу в первом туре Лиги наций над командой Сербии со счетом 3:1. Караваев забил второй гол.

"Близко было к воротам, попытался взять игру на себя. Эмоции, первый гол за сборную - это особенный момент. Мы выполняли установку тренера", - отметил Караваев.

В составе "Зенита" Караваев играет на правом фланге обороны, а в матче с сербами действовал слева. "Я уже играл слева. Проблем с этим не возникло", - сказал футболист.

В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

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