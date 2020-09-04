Тумбакович: между сборными России и Сербии по футболу чувствуется разница

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Разница в классе между сборными России и Сербии по футболу ощутима. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович.

"Могу сказать, что это было качественное соревнование, мы работали так, как могли, но чувствуется разница между командами, если у нас было бы больше энергии и сил, мы бы показали лучшую игру, - сказал Тумбакович. - Со временем терялась концентрация и появлялись ошибки".

"Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от соревновательного процесса, поэтому российская команда доминировала, показывала силу и энергию. Однако в этой ситуации было не мало интересного, но и были допущены ошибки из-за нервозности и потери концентрации", - добавил специалист.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. Команда Сербии в этот же день на домашнем поле примет сборную Турции.