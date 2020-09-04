Неманья Максимович: cербы физически были не до конца готовы в матче с командой России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сербская сборная была физически не до конца готова в матче первого тура группового этапа Лиги наций против команды России. Об этом на пресс-конференции заявил игрок сербской сборной Неманья Максимович.

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1.

"Я считаю, что игра была хорошая, в первом тайме мы хорошо себя показали, во втором было сложнее. Конечно, это имело свою роль до матча, из-за этого мы допустили несколько ошибок, физически мы были готовы не до конца, это для нас хороший урок", - сказал футболист.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы, опережая венгерских футболистов по дополнительным показателям.

В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. Команда Сербии в этот же день на домашнем поле примет сборную Турции.