Черчесов назвал победу над сборной Сербии по футболу сложной, но заслуженной

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.
"Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, - сказал специалист. - Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная".
Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.