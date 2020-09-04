Черчесов назвал победу над сборной Сербии по футболу сложной, но заслуженной

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.