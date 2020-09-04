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Лига наций

Гендиректор "Зенита": сборная России улучшила свою игру с сербами во втором тайме

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом туре группового этапа Лиги наций
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России сумели улучшить свою игру во втором тайме матча Лиги наций с сербами. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1.

"Второй тайм понравился больше, в первой половине встречи немного раскачивались. Видимо, Станислав Саламович [Черчесов] завел ребят, как он умеет. Поэтому и пенальти был абсолютно заслуженный, и надо отметить [Антона] Шунина, который дважды спас. На поле была команда", - сказал Медведев.

Все голы у сборной России забили игроки "Зенита": дубль сделал Артем Дзюба, еще один мяч на счету Вячеслава Караваева.

"Всегда приятно, когда игроки твоей команды вносят такой вклад в победу. Но я думаю, что в сборной нет деления на клубы, и поэтому команда сегодня показала такой футбол. А кто забил, на самом деле, не так важно, хотя и приятно", - отметил Медведев.

Следующий матч в Лиге наций россияне проведут с венграми 6 сентября в Будапеште.

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