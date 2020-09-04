Молодежная сборная России по футболу сыграет с командой Болгарии в матче отбора к ЧЕ-2021

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России в пятницу встретятся с командой Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Игра пройдет на "Арене-Химки", начало - 19:00 мск.

Молодежная сборная России проведет первый официальный матч с 19 ноября 2019 года, тогда команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над сербами со счетом (2:0). После шести матчей российские футболисты имеют в активе 14 набранных очков и возглавляют турнирную таблицу группы. Второе место занимает сборная Польши (10 очков, 5 матчей), далее идут болгары (8 очков, 5 матчей), сербы (7 очков, 6 матчей), эстонцы (3 очка, 5 матчей) и латвийцы (2 очка, 5 матчей). В финальную часть чемпионата Европы 2021 года попадут команды, занявшие первые места в своих группах, а также пять лучших сборных из девяти групп, оказавшихся на вторых строчках.

В состав сборной России были вызваны 22 футболиста. В список вошли вратари Денис Адамов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Данил Круговой ("Зенит"), Данил Степанов ("Ротор") и Артем Голубев ("Уфа"), полузащитники Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все - ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба - "Спартак"), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба - "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Арсенал", Тула), Александр Ломовицкий ("Химки") и Данил Глебов ("Ростов"), нападающие Иван Игнатьев ("Рубин") и Федор Чалов (ЦСКА). Однако Чалов в понедельник покинул расположение команды. Как заявил старший тренер Галактионов, штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Сборная России 8 сентября проведет еще один отборочный матч с командой Польши. Игра состоится в Лодзи. "Это будут самые важные матчи в группе, их надо выигрывать и напрямую выходить на чемпионат Европы", - сказал Обляков.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2021 года пройдет в Словении и Венгрии, она будет разделена на две части. В турнире примут участие 16 команд, которые на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Встречи группового турнира пройдут с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.