Первый из трех итальянских этапов "Формулы-1" стартует в Монце

ТАСС, 4 сентября. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Монце.

Из-за пандемии коронавируса в календаре нынешнего сезона значатся сразу три итальянских этапа - в Монце, на автодроме "Муджелло" в Скарперии (Гран-при Тосканы) и Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи). В любой другой ситуации болельщики "Феррари" были бы этому факту рады, но только не сейчас. Во-первых, допуск зрителей на трибуны планируется только на Гран-при Тосканы, во-вторых, выступление итальянской команды в нынешнем сезоне не вызывает положительных эмоций. На прошлом этапе в Бельгии ни один из гонщиков "Феррари" впервые с 2014 года не финишировал в топ-10.

Уверенным лидером в Монцу приехал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Шестикратный чемпион мира выиграл пять из семи прошедших этапов и уже вплотную приблизился к рекорду Михаэля Шумахера по победам. В Монце Хэмилтон может 90-й раз в карьере подняться на высшую ступень пьедестала, в активе немца 91 финиш на первом месте. Не особо радужными видятся перспективы российского пилота Даниила Квята из "Альфа Таури". В Бельгии уфимец в очередной раз выглядел блекло на фоне напарника француза Пьера Гасли, чем вызвал новую волну слухов по поводу своего будущего в команде.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменами по количеству побед в Монце являются Шумахер и Хэмилтон, выигрывавшие этап по пять раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали Феттель (2008, 2011, 2013) и Леклер (2019).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).