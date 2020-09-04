Дзюба заявил, что голами в матче против сербов ответил своим критикам

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций. Дзюба стал автором дубля.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Голы нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче Лиги наций против сербов стали ответом футболиста своим критикам. Об этом форвард рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Что касается того, что забил второй гол левой, то у меня левая, как у [Олега] Веретенникова (лучший бомбардир чемпионата России в истории - прим. ТАСС), - сказал Дзюба. - Я ответил всем хейтерам, которые говорят, что я уже не тот, что сказывается возраст, что не умею работать левой".

"Очень важно было победить. Непростой матч и атмосфера, в которой нам не хватало болельщиков", - добавил он.

Дзюба высказался о турнирных задачах в Лиге наций. "Хотим выиграть свою группу. Сербы - очень неприятный соперник, сильный, мяч хорошо контролировал. Взяли важные три очка", - отметил он.

Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет 6 сентября с венграми в Будапеште.