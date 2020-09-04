Черчесов: Шунин оправдал доверие тренерского штаба игрой в матче с командой Сербии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Игра голкипера сборной России Антона Шунина в матче группового этапа Лиги наций против команды Сербии доказала, что выбор вратаря "Динамо" на эту позицию был правильным. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1. В июне Черчесов называл первым номером голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме. Шунину 33 года, голкипер во второй раз вышел в стартовом составе национальной команды.

"Шунин заканчивал тот год, играл с командой Сан-Марино, этот сезон начал уверенно. Родной динамовский стадион, поэтому не было никаких сомнений, игра его выбор подтвердила", - сказал Черчесов.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.