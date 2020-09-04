Семин: российские футболисты были сильнее сербов во всех аспектах

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборная России по футболу была сильнее команды Сербии в матче Лиги наций во всех аспектах. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.
Сборная России на "ВТБ-Арене" в Москве выиграла у команды Сербии. Встреча завершилась со счетом 3:1.
"Победа нашей сборной закономерна, она была во всех аспектах сильнее Сербии, - сказал Семин. - Команда лучше готова физически, хорошо выполняла тренерские задания, выигрывала подбор. Понравился Роман Зобнин, который стал играть в центральной зоне опорного хавбека, выполнил громадный объем работы и был полезен. Что не понравилось, разберет Станислав Черчесов".
Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" против команды Венгрии. В октябре национальной команде в рамках этого турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предстоит провести домашние матчи со сборными Турции и Венгрии (11 и 14 октября). На ноябрь запланированы еще две выездные встречи - против команд Турции и Сербии (15 и 18 ноября).