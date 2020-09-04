Семин: российские футболисты были сильнее сербов во всех аспектах

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборная России по футболу была сильнее команды Сербии в матче Лиги наций во всех аспектах. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.

Сборная России на "ВТБ-Арене" в Москве выиграла у команды Сербии. Встреча завершилась со счетом 3:1.