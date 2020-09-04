Черчесов: тренеры подбадривали российских футболистов в матче с сербами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во время матча Лиги наций с сербами, проходившего без зрителей, всячески подбадривал своих игроков. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В четверг россияне обыграли сербов в первом матче турнира со счетом 3:1.

"Сложная игра в эмоциональном плане, потому что когда играем дома, то стадион полный, болельщик гонит команду. Команду нужно поддерживать и направлять, поэтому, естественно, тренерский штаб внес свою лепту, мы поддерживали, покрикивали, подбадривали. Взяли три очка и едем к венграм, которые, кстати, на выезде победили турков", - сказал Черчесов.

Россияне проведут с венграми матч 6 сентября в Будапеште.